Сборная России опустилась с 41-го на 48-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 7 мест в рейтинге ФИФА и теперь занимает 48-ю строчку.

Команда Станислава Черчесова в ноябре потерпела два поражения – в товарищеской игре со сборной Германии (0:3) и в матче Лиги наций от команды Швеции (0:2).

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Бельгия – 1727 очков

2 (2). Франция – 1726

3 (3). Бразилия – 1676

4 (4). Хорватия – 1634

5 (5). Англия – 1631

6 (7). Португалия – 1614

7 (6). Уругвай – 1609

8 (8). Швейцария – 1599

9 (9). Испания – 1591

10 (10). Дания – 1589

48 (41). Россия – 1424.

С полным рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте ФИФА.