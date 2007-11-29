Сборная России опустилась с 41-го на 48-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 7 мест в рейтинге ФИФА и теперь занимает 48-ю строчку.
Команда Станислава Черчесова в ноябре потерпела два поражения – в товарищеской игре со сборной Германии (0:3) и в матче Лиги наций от команды Швеции (0:2).
Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Бельгия – 1727 очков
2 (2). Франция – 1726
3 (3). Бразилия – 1676
4 (4). Хорватия – 1634
5 (5). Англия – 1631
6 (7). Португалия – 1614
7 (6). Уругвай – 1609
8 (8). Швейцария – 1599
9 (9). Испания – 1591
10 (10). Дания – 1589
48 (41). Россия – 1424.
С полным рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте ФИФА.