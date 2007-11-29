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    Сборная России опустилась с 41-го на 48-е место в рейтинге ФИФА

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    Сборная России опустилась на 7 мест в рейтинге ФИФА и теперь занимает 48-ю строчку.

    Команда Станислава Черчесова в ноябре потерпела два поражения – в товарищеской игре со сборной Германии (0:3) и в матче Лиги наций от команды Швеции (0:2).

    Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии.

    Рейтинг ФИФА:

    1 (1). Бельгия – 1727 очков

    2 (2). Франция – 1726

    3 (3). Бразилия – 1676

    4 (4). Хорватия – 1634

    5 (5). Англия – 1631

    6 (7). Португалия – 1614

    7 (6). Уругвай – 1609

    8 (8). Швейцария – 1599

    9 (9). Испания – 1591

    10 (10). Дания – 1589

    48 (41). Россия – 1424.

    С полным рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте ФИФА.

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