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    Модрич стал плеймейкером года по версии IFFHS. Он обошел Месси

    Теги Челси Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Сборная Хорватии по футболу рейтинги Лука Модрич IFFHS Эден Азар Футбол

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала полузащитника «Реала» Луку Модрича лучшим плеймейкером 2018 года.

    33-летний хавбек в этом году в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов в составе мадридского клуба, а со сборной Хорватии дошел до финала ЧМ-2018.

    Модрич получил награду по итогам голосования экспертов из 90 стран мира, набрав 272 очка.

    Он опередил Лионеля Месси («Барселона», 144 очка), который завоевал данный приз последние три года, и Эдена Азара («Челси», 114).

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