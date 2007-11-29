Модрич стал плеймейкером года по версии IFFHS. Он обошел Месси

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала полузащитника Луку Модрича лучшим плеймейкером 2018 года.

33-летний хавбек в этом году в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов в составе мадридского клуба, а со сборной Хорватии дошел до финала ЧМ-2018.

Модрич получил награду по итогам голосования экспертов из 90 стран мира, набрав 272 очка.

Он опередил Лионеля Месси ( , 144 очка), который завоевал данный приз последние три года, и Эдена Азара ( , 114).