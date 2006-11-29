Ханю пропустит финал Гран-при из-за травмы. На турнире его заменит Мессинг

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пропустит финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 6 по 8 декабря, сообщили в Федерации конькобежного спорта Японии.

Ханю получил травму голеностопа во время тренировки на этапе Гран-при в Москве 17 ноября.

Сообщается, что японцу потребуется три недели покоя, а также месяц восстановления после травмы. Участие в чемпионате Японии, который пройдет 21-24 декабря в Осаке, тоже находится под вопросом.

В Ванкувере Ханю заменит канадский фигурист Киган Мессинг, который по итогам серии Гран-при был первым запасным.