Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ривер» оштрафован на 400 тысяч долларов и проведет два матча без зрителей за беспорядки перед игрой с «Бокой»

    Теги высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Ривер Плейт происшествия болельщики Кубок Либертадорес Конфедерация футбола Южной Америки Футбол

    Конфедерация футбола Южной Америки наказала «Ривер Плейт» за беспорядки перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес с «Бока Хуниорс» (первая игра – 2:2).

    «Ривер» проведет без зрителей два домашних матча под эгидой КОНМЕБОЛ в 2019 году.

    Клуб также оштрафован на 400 тысяч долларов. Сумма будет удержана из спонсорских отчислений и бонусов за телевизионные права.

    «Ривер Плейт» в течение семи дней имеет право подать апелляцию на это решение, заплатив тысяч долларов в казну КОНМЕБОЛ.

    Напомним, болельщики «Ривера» напали на автобус «Боки», выбив стекла. Несколько игроков получили порезы от осколков.

    В ходе ликвидации беспорядков несколько футболистов пострадали (в том числе из-за распыления слезоточивого газа), матч сначала был перенесен на сутки, а потом отодвинут на неопределенную дату.

    Фанаты сорвали матч «Боки» и «Ривера»: атака автобуса, слезоточивый газ, осколок в глазу

    Матч «Боки» и «Ривера» опять перенесен

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться