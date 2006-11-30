«Ривер» оштрафован на 400 тысяч долларов и проведет два матча без зрителей за беспорядки перед игрой с «Бокой»

Конфедерация футбола Южной Америки наказала «Ривер Плейт» за беспорядки перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес с (первая игра – 2:2).

«Ривер» проведет без зрителей два домашних матча под эгидой КОНМЕБОЛ в 2019 году.

Клуб также оштрафован на 400 тысяч долларов. Сумма будет удержана из спонсорских отчислений и бонусов за телевизионные права.

в течение семи дней имеет право подать апелляцию на это решение, заплатив тысяч долларов в казну КОНМЕБОЛ.

Напомним, болельщики «Ривера» напали на автобус «Боки», выбив стекла. Несколько игроков получили порезы от осколков.

В ходе ликвидации беспорядков несколько футболистов пострадали (в том числе из-за распыления слезоточивого газа), матч сначала был перенесен на сутки, а потом отодвинут на неопределенную дату.

Фанаты сорвали матч «Боки» и «Ривера»: атака автобуса, слезоточивый газ, осколок в глазу

Матч «Боки» и «Ривера» опять перенесен