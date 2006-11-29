«Фратрия» запустила флешмоб #СпартакБезГлушакова

Объединение болельщиков «Фратрия» запустило флешмоб с требованием убрать из команда полузащитника .

«Мы призываем всех болельщиков, кто неравнодушен к ситуации в клубе, выразить свое мнение в связи с тем, что №8 до сих пор находится в нашем «Спартаке».

Для участия во флешмобе мы призываем вас выкладывать в свои социальные сети фотографии с надписью #СпартакБезГлушакова и отмечать эти фотографии таким же хэштегом.

Только вместе мы добьемся того, чтобы нас услышали! Один за всех и все за одного!

Того же, кто этот принцип нарушает, кто вредит своими действиями и разговорами, в «Спартаке» быть не должно! Мы хотим видеть сплоченную команду, в которой каждый знает, что на максимальный результат работают все!

Мы за сильный и уверенный в себе «Спартак», мы за «Спартак» без Глушакова!» – сказано в заявлении «Фратрии».

Фото: группа «Фратрии» «ВКонтакте»

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