Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Фратрия» запустила флешмоб #СпартакБезГлушакова

    Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики фото Фратрия Денис Глушаков Футбол

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» запустило флешмоб с требованием убрать из команда полузащитника Дениса Глушакова.

    «Мы призываем всех болельщиков, кто неравнодушен к ситуации в клубе, выразить свое мнение в связи с тем, что №8 до сих пор находится в нашем «Спартаке».

    Для участия во флешмобе мы призываем вас выкладывать в свои социальные сети фотографии с надписью #СпартакБезГлушакова и отмечать эти фотографии таким же хэштегом.

    Только вместе мы добьемся того, чтобы нас услышали! Один за всех и все за одного! 

    Того же, кто этот принцип нарушает, кто вредит своими действиями и разговорами, в «Спартаке» быть не должно! Мы хотим видеть сплоченную команду, в которой каждый знает, что на максимальный результат работают все! 

    Мы за сильный и уверенный в себе «Спартак», мы за «Спартак» без Глушакова!» – сказано в заявлении «Фратрии».

    Фото: группа «Фратрии» «ВКонтакте»

    Игроки «Спартака» поддержали Глушакова футболками и большим баннером

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться