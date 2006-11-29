«Краснодар» набрал 12 очков в группе Лиги Европы, но еще не вышел в плей-офф

победил «Акхисар Беледие» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Российский клуб набрал 12 очков и упрочил свое лидерство в группе, но еще не вышел в плей-офф.

Возможен вариант, при котором «Стандард» выиграет сегодня у «Севильи» и в последнем туре у «Акхисара», а «Краснодар» уступит в 6-м туре испанцам. Тогда у трех команд будет по 12 очков.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Краснодар» – «Акхисар Беледие».

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