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    «Краснодар» набрал 12 очков в группе Лиги Европы, но еще не вышел в плей-офф

    Теги Лига Европы Краснодар Акхисар Беледие Футбол

    «Краснодар» победил «Акхисар Беледие» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Российский клуб набрал 12 очков и упрочил свое лидерство в группе, но еще не вышел в плей-офф.

    Возможен вариант, при котором «Стандард» выиграет сегодня у «Севильи» и в последнем туре у «Акхисара», а «Краснодар» уступит в 6-м туре испанцам. Тогда у трех команд будет по 12 очков.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Краснодар» – «Акхисар Беледие».

    Краснодар Россия – Акхисар Беледие Турция 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    29 ноября, 20.55, «стадион Краснодар»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 24 Сержиньо, 1:1 – 48 Газинский, 2:1 – 57 Ари.
    КраснодарСафонов, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Куэва (Сулейманов, 70), Газинский, Стоцкий (Игнатьев, 46), Каборе, Вандерсон, Ари (Перейра, 72).
    Акхисар БеледиеЛукач, Лопеш, Османпаша, Вршаевич, Сержиньо (Келеш, 84), Регаттен, Ману (Айык, 42), Чевикер (Атасевен, 72), Барбоза, Сиссоко, Вурал.
    Предупреждения:
    Стоцкий (19), Ари (36), Сиссоко (40), Сержиньо (67), Вурал (90).

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