«Краснодар» набрал 12 очков в группе Лиги Европы, но еще не вышел в плей-офф

«Краснодар» победил «Акхисар Беледие» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Российский клуб набрал 12 очков и упрочил свое лидерство в группе, но еще не вышел в плей-офф.
Возможен вариант, при котором «Стандард» выиграет сегодня у «Севильи» и в последнем туре у «Акхисара», а «Краснодар» уступит в 6-м туре испанцам. Тогда у трех команд будет по 12 очков.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Краснодар» – «Акхисар Беледие».
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.55, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Куэва (Сулейманов, 70), Газинский, Стоцкий (Игнатьев, 46), Каборе, Вандерсон, Ари (Перейра, 72).
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Акхисар Беледие –
Лукач, Лопеш, Османпаша, Вршаевич, Сержиньо (Келеш, 84), Регаттен, Ману (Айык, 42), Чевикер (Атасевен, 72), Барбоза, Сиссоко, Вурал.