«Спартак» замыкает группу в Лиге Европы. Для выхода в плей-офф ему нужно победить «Вильярреал» в гостях

«Спартак» опустился на последнее место в группе G в Лиге Европы по итогам пятого тура.

Московский клуб дома проиграл венскому «Рапиду» (1:2), а сыграли вничью с «Вильяррелом» (0:0), оставшись в меньшинстве на 45-й минуте.

«Вильярреал» и набрали по 7 очков, у – 6, у «Спартака» – 5.

В заключительном туре группового этапа «Спартак» в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Рапид» примет «Рейнджерс».

Московский клуб устроит только победа над испанцами, которая обеспечит выход в плей-офф независимо от исхода параллельной встречи.

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Теперь «Спартаку» нужна победа в Испании