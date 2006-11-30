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    «Спартак» замыкает группу в Лиге Европы. Для выхода в плей-офф ему нужно победить «Вильярреал» в гостях

    Теги Спартак Рейнджерс премьер-лига Россия Вильярреал Рапид Вена Лига Европы Футбол

    «Спартак» опустился на последнее место в группе G в Лиге Европы по итогам пятого тура.

    Московский клуб дома проиграл венскому «Рапиду» (1:2), а «Рейнджерс» сыграли вничью с «Вильяррелом» (0:0), оставшись в меньшинстве на 45-й минуте.

    «Вильярреал» и «Рапид» набрали по 7 очков, у «Рейнджерс» – 6, у «Спартака» – 5.

    В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Рапид» примет «Рейнджерс».

    Московский клуб устроит только победа над испанцами, которая обеспечит выход в плей-офф независимо от исхода параллельной встречи.

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