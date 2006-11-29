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    Фанат «Спартака» выбежал на поле и накинулся на Глушакова во время матча с «Рапидом»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Рапид Вена Лига Европы происшествия болельщики видео фото Денис Глушаков Георгий Черданцев Футбол

    Болельщик «Спартака» выбежал на поле по ходу матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы против «Рапида» (1:2).

    Фанат подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову и начал что-то говорить на повышенных тонах.

    За Дениса заступились партнеры по команде, после чего стюарды вывели болельщика за пределы поля.

    Момент попал в трансляцию «Матч ТВ», но не был показан крупным планом.

    «Это не болельщик, это ребенок. Понимаете, чем все это заканчивается. Это заканчивается все тем, что дети, набравшись всякой ерунды из интернетов...

    Вот чем это все заканчивается», – прокомментировал инцидент комментатор Георгий Черданцев в ходе трансляции.

    Болельщики «Спартака» после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера регулярно проводят акции против участия Глушакова, используя при этом ненормативную лексику, оскорбительные кричалки и баннеры.

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