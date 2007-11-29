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    Кубок IBU. Спринт. Гербулова выйдет на старт 48-й, Миронова – 67-й, Сливко – 73-й

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    Сегодня на первом этапе Кубка IBU по биатлону в шведском Идре пройдет женский спринт. За Россию выступят Лейсан Бикташева, Анастасия Морозова, Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Виктория Сливко и Екатерина Мошкова.

    Кубок IBU

    1-й этап

    Идре, Швеция

    Женщины

    Спринт

    Начало – 15.00 по московскому времени

    Старт-лист

    1. Каролине Кноттен (Норвегия)
    3. Лейсан Бикташева (Россия)
    7. Луиза Куммер (Германия)
    8. Ирина Кручинкина (Беларусь)
    9. Лотте Лие (Норвегия)
    18. Хло Шевалье (Франция)
    23. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
    28. Надин Хорхлер (Германия)
    33. Элизабет Хогберг (Швеция)
    38. Миртиль Бегю (Франция)
    39. Анастасия Морозова (Россия)
    43. Ольга Абрамова (Украина)
    48. Наталья Гербулова (Россия)
    56. Анна Вайдель (Германия)
    67. Светлана Миронова (Россия)
    73. Виктория Сливко (Россия)
    75. Яна Бондарь (Украина)
    76. Екатерина Мошкова (Россия)
    81. Эльвира Оберг (Швеция)

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