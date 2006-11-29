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    «ПСЖ» победил «Ливерпуль», «Локомотив» выиграл в ЛЧ впервые с 2004 года, Карлсен по-прежнему чемпион мира по шахматам и другие новости мира

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. «Ливерпуль» проиграл «ПСЖ» и опустился на третье место в своей группе ЛЧ. В последнем туре Клоппу надо обязательно победить «Наполи», иначе game over, finita la commedia. Матч пройдет на «Энфилде», это важно на фоне отвратительной статистики «Ливерпуля».

    2. «Локомотив» выиграл матч в Лиге чемпионов впервые с 2004 года. Впрочем, «Шальке» и «Порту» уже в плей-офф. И даже опередить «Галатасарай» в борьбе за третью строчку будет непросто.

    3. В других группах ЛЧ «Барселона» обеспечила себе первое место, «Тоттенхэм» одержал важнейшую победу над «Интером», «Атлетико» создал гандикап относительно «Боруссии», а «Монако» вылетел из еврокубков вообще. Месси обошел Роналду и стал рекордсменом по голам за один клуб.

    4. Норвежец Магнус Карлсен отстоял титул чемпиона мира по шахматам, обыграв американца Фабиано Каруану на так называемом тай-брейке.

    5. В матчах КХЛ ЦСКА обыграл рижское «Динамо» в Цюрихе, СКА разгромил «Витязь», «Ак Барс» забросил 5 шайб «Торпедо». Говорят, три клуба КХЛ сыграют в Великобритании в апреле 2019 года. А Андрей Разин возглавил «Северсталь».

    6. В НХЛ голы Тарасенко и Дадонова не помогли «Сент-Луису» и «Флориде» победить. Все результаты дня.

    7. В НБА 23 очка Уэстбрука помогли «Оклахоме» выиграть у «Кливленда», «Милуоки» обыграл «Чикаго». Все результаты дня.

    8. Рамоса не привлекут к ответственности из-за данных Football Leaks о нарушении антидопинговых правил.

    9. В Наро-Фоминске тренер по кудо ударом ногой в голову наказал ребенка за ошибку. Его задержали.

    10. На строительство новой базы «Ростова» выделят 473 млн рублей из федерального бюджета. А на Дону водятся бакланы?

    Цитата. Губерниев о Глушакове: «И мне фанаты кричали «Губерниев – гондон». Это слава»

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