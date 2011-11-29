Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Самедов могут сыграть прощальный матч за сборную России

РФС намерен провести прощальный матч для игроков, завершивших карьеру в сборной России после .

Речь идет об Игоре Акинфееве (ЦСКА), Юрии Жиркове («Зенит»), Александре Самедове ( ) и Сергее Игнашевиче, который завершил карьеру.

По информации «Известий», футболисты могут принять участие в одной из товарищеских игр национальной команды в 2019 году.

«Это хорошая мысль, и у нас есть возможности для ее осуществления. Мы обсудим это с коллегами из . Наверное, стоит провести нечто подобное», – заявил вице-президент РФС, президент РПЛ Сергей Прядкин.