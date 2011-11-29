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    Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Самедов могут сыграть прощальный матч за сборную России

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Сергей Игнашевич Юрий Жирков Александр Самедов Сергей Прядкин Сборная России по футболу РФС ЧМ-2018 Футбол

    РФС намерен провести прощальный матч для игроков, завершивших карьеру в сборной России после ЧМ-2018.

    Речь идет об Игоре Акинфееве (ЦСКА), Юрии Жиркове («Зенит»), Александре Самедове («Спартак») и Сергее Игнашевиче, который завершил карьеру.

    По информации «Известий», футболисты могут принять участие в одной из товарищеских игр национальной команды в 2019 году.

    «Это хорошая мысль, и у нас есть возможности для ее осуществления. Мы обсудим это с коллегами из РФС. Наверное, стоит провести нечто подобное», – заявил вице-президент РФС, президент РПЛ Сергей Прядкин.

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