ЦСКА вылетел из ЛЧ, «МЮ», «Реал» и «Юве» в плей-офф, игроки «Спартака» поддержали Глушакова и другие новости утра

1. ЦСКА неожиданно проиграл дома «Виктории» (1:2, Акинфеев отбил пенальти, но это не помогло) и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Армейцы опустились на 4-е месте в группе, хотя все еще сохраняют шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы. Российские клубы не выходят в плей-офф ЛЧ с сезона-2015/16, когда это удалось «Зениту».

2. Семь клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов: это «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», «Бавария», «Манчестер Сити», «Рома» и «Аякс». «Реал» вновь победил «Рому» и гарантировал себе первое место в группе, в трех остальных квартетах распределение первых и вторых мест решится в последнем туре. «Валенсия» и «Бенфика» весной сыграют в Лиге Европы, АЕК и «Янг Бойз» вылетели из еврокубков.

3. В КХЛ «Северсталь» проиграла «Барысу», «Автомобилист» в гостях обыграл «Салават Юлаев».

4. Игроки «Спартака» надели футболки с номером 8 и сделали фото в поддержку Дениса Глушакова.

5. На волейбольном клубном ЧМ в Польше казанский «Зенит» на тай-брейке проиграл «Кучине Любэ», Факел» одолел польскую «Скру», проигрывая 0-2 по сетам.

6. В НХЛ «Тампа» уступила «Анахайму», несмотря на продолжение результативной серии Кучерова, «Вегас» разгромил «Чикаго» – 8:3. Все результаты дня – здесь.

7. Суд приговорил к 14 годам тюрьмы обвиняемого в подрыве автобуса дортмундской «Боруссии».

8. В НБА «Мемфис» проиграл лидеру Восточной конференции «Торонто», «Лейкерс» Леброна Джеймса были разгромлены «Денвером». Все результаты дня – здесь.

9. Стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В первом матче на новой арене динамовцы весной сыграют со «Спартаком».

10. Владимир Путин наградил тренера Этери Тутберидзе орденом Почета, Ирину Винер – орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Олег Знарок получил Орден Александра Невского, Роман Ротенберг – Орден Дружбы.

11. Матч групповой стадии Лиги Европы «Ворскла» – «Арсенал» перенесен из Полтавы в Киев по соображениям безопасности.

12. Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура РПЛ.

13. Игра «Енисея» с «Ахматом» пройдет на Центральном стадионе 1 декабря. А как же манеж?

14. Олег Знарок станет главным консультантом штаба хоккейной сборной России. Он будет работать с командами всех возрастов.

15. Матч «Спартак» – «Локомотив» обслужит Сергей Карасев и другие назначения 16-го тура РПЛ.

Цитаты дня.

«Ты хорошо занимаешься работой ног – бегаешь от того, кто готов надрать тебе задницу». Тони Фергюсон обратился к Хабибу.

«Клоуны. Не могли сплотиться, когда увольняли Карреру?» Евгений Кафельников об акции в поддержку Глушакова.

«Если бы Медведева не ушла от Тутберидзе, Загитова не была бы так хороша. Алину терпят в отместку Жене». Мнение олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой.

«Какие программы вы смотрите, если обвиняете святого человека, Медведеву, в предательстве?» Дмитрий Губерниев о болельщиках и ТВ.