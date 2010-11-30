НХЛ. Лайне первым в сезоне забросил 20 шайб и повторил рекорд Гретцки и Босси по голам в ноябре

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:3).

Эти шайбы стали 20-й и 21-й в этом сезоне для 20-летнего финского нападающего.

Он вышел на единоличное первое место в гонке снайперов НХЛ, оторвавшись от Давида Пастрняка из «Бостона» и Джеффа Скиннера из «Баффало» (у обоих по 19 голов).

Всего за ноябрь Лайне забросил 18 шайб и повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по количеству голов в этом месяце.

Рекорд по наибольшему количеству голов за один месяц принадлежит Теему Селянне (20, март 1993 года).