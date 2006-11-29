Куртуа стал вратарем года по версии IFFHS, опередив Льориса и Буффона

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала вратаря «Реала» Тибо Куртуа лучшим голкипером 2018 года.



26-летний вратарь, который летом перебрался в королевский клуб из «Челси», завоевал бронзовую медаль в составе сборной Бельгии.

По итогам голосования, в котором принимали участие эксперты из 90 стран мира, Куртуа набрал 181 голос.

Он опередил Уго Льориса («Тоттенхэм», сборная Франции, 109 голосов) и Джанлуиджи Буффона ( / «ПСЖ», сборная Италии, 59 голосов).

Куртуа – третий вратарь из Бельгии, получивший данную награду после Жана-Мари Пфаффа (1986) и (1994).