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    Tallinn Trophy. Ковтун победил, Шулепов – 3-й, Савосин – 5-й

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    Сегодня в Таллине завершился мужской турнир в рамках Tallinn Trophy.

    Российский фигурист Максим Ковтун одержал победу, Антон Шулепов – 3-й, Роман Савосин – 5-й.

    Tallinn Trophy

    Таллин, Эстония 

    Мужчины

    Итоговое положение

    1. Максим Ковтун (Россия) – 247,55
    2. Винсент Чжоу (США) – 234,25
    3. Антон Шулепов (Россия) – 230,30
    4. Славик Айрапетян (Армения) – 209,58
    5. Роман Савосин (Россия) – 205,24
    6. Матиас Белоградский (Чехия) – 192,72

    Произвольная программа

    1. Максим Ковтун (Россия) – 166,64
    2. Винсент Чжоу (США) – 156,79
    3. Антон Шулепов (Россия) – 149,44
    4. Славик Айрапетян (Армения) – 148,50
    5. Роман Савосин (Россия) – 133,74...
    9. Матиас Белоградский (Чехия) – 123,33

    Короткая программа

    1. Максим Ковтун (Россия) – 80,91
    2. Антон Шулепов (Россия) – 80,86
    3. Винсент Чжоу (США) – 77,46
    4. Роман Савосин (Россия) – 71,50
    5. Матиас Белоградский (Чехия) – 69,39
    6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 66,41

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