Tallinn Trophy. Ковтун победил, Шулепов – 3-й, Савосин – 5-й

Сегодня в Таллине завершился мужской турнир в рамках Tallinn Trophy.
Российский фигурист Максим Ковтун одержал победу, Антон Шулепов – 3-й, Роман Савосин – 5-й.
Tallinn Trophy
Таллин, Эстония
Мужчины
Итоговое положение
1. Максим Ковтун (Россия) – 247,55
2. Винсент Чжоу (США) – 234,25
3. Антон Шулепов (Россия) – 230,30
4. Славик Айрапетян (Армения) – 209,58
5. Роман Савосин (Россия) – 205,24
6. Матиас Белоградский (Чехия) – 192,72
Произвольная программа
1. Максим Ковтун (Россия) – 166,64
2. Винсент Чжоу (США) – 156,79
3. Антон Шулепов (Россия) – 149,44
4. Славик Айрапетян (Армения) – 148,50
5. Роман Савосин (Россия) – 133,74...
9. Матиас Белоградский (Чехия) – 123,33
Короткая программа
1. Максим Ковтун (Россия) – 80,91
2. Антон Шулепов (Россия) – 80,86
3. Винсент Чжоу (США) – 77,46
4. Роман Савосин (Россия) – 71,50
5. Матиас Белоградский (Чехия) – 69,39
6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 66,41