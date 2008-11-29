Tallinn Trophy. Ковтун победил, Шулепов – 3-й, Савосин – 5-й

Сегодня в Таллине завершился мужской турнир в рамках Tallinn Trophy.

Российский фигурист Максим Ковтун одержал победу, Антон Шулепов – 3-й, Роман Савосин – 5-й.

Tallinn Trophy

Таллин, Эстония

Мужчины

Итоговое положение

1. Максим Ковтун (Россия) – 247,55

2. Винсент Чжоу (США) – 234,25

3. Антон Шулепов (Россия) – 230,30

4. Славик Айрапетян (Армения) – 209,58

5. Роман Савосин (Россия) – 205,24

6. Матиас Белоградский (Чехия) – 192,72

Произвольная программа

1. Максим Ковтун (Россия) – 166,64

2. Винсент Чжоу (США) – 156,79

3. Антон Шулепов (Россия) – 149,44

4. Славик Айрапетян (Армения) – 148,50

5. Роман Савосин (Россия) – 133,74...

9. Матиас Белоградский (Чехия) – 123,33

Короткая программа



1. Максим Ковтун (Россия) – 80,91

2. Антон Шулепов (Россия) – 80,86

3. Винсент Чжоу (США) – 77,46

4. Роман Савосин (Россия) – 71,50

5. Матиас Белоградский (Чехия) – 69,39

6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 66,41

