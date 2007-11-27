Контракт Хабиба на миллион долларов, Карлсен и Каруана сыграют тай-брейк и другие новости утра

1. Шахматы. Матч на первенство мира. Карлсен и Каруана в 12-й раз сыграли вничью. Судьба короны определится на тай-брейке.

2. КХЛ. СКА выиграл у рижского «Динамо» в Цюрихе (посещаемость – беда), ЦСКА одержал 13-ю победу подряд и другие результаты дня.

3. «Барселона» платит игрокам в среднем 13,75 млн долларов в год. «Реал» – 2-й в рейтинге, «Ман Сити» – 20-й. И куча клубов НБА. Среди футбольных лиг больше всех платят в АПЛ, РПЛ на 7-м месте.

4. В НХЛ Александр Овечкин забросил 625-ю шайбу в карьере в НХЛ и разделил 15-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Сакиком и Игинлой.

Защитник «Торонто» Игорь Ожиганов забросил первую шайбу в лиге в матче с «Бостоном», а Артемий Панарин прервал 12-матчевую безголевую серию в игре с «Детройтом». Все результаты дня – здесь.

5. РПЛ. У 13 клубов в прошлом сезоне выросла посещаемость. Выручка команд от продажи билетов составила 3,02 млрд рублей. В 2017-м расходы у клубов были самые низкие за 5 лет – 58,5 млрд рублей. Трансферная стоимость игроков лиги снизилась на 0,6 млрд евро за 5 лет.

7. Хабиб заключил контракт на миллион долларов с производителем энергетика Gorilla и хочет «держаться подальше от политики».

8. Травмы. Зобнин пропустит около месяца после операции на колене. Марио Фернандес будет играть в защитном шлеме до конца года. Луис Суарес выбыл на две недели из-за проблем с коленом. Мбаппе и Неймар тренировались перед «Ливерпулем». Вратарь «Локомотива» Медведев вне футбола на месяц, хавбек «Рубина» Коновалов – до конца года.

9. Волейбол. ЧМ среди клубов. Казанский «Зенит» на тай-брейке уступил «Факелу» в 1-м туре.

10. В НБА 54 очка и 13 передач Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Вашингтоном». «Милуоки» Янниса Адетокумбо проиграл в гостях «Шарлотт» Кембы Уокера. Все результаты дня – здесь.

11. Ахметов, Максименко, Скопинцев и Обляков претендуют на приз лучшему молодому игроку года в России.

12. Футбол. Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав. «Бавария» может пригласить Венгера на место Ковача. Черчесов награжден орденом «Во славу Осетии». Минспорта РФ предложил не считать белорусов легионерами в ЧР. Митрофанов станет гендиректором РФС, если президентом выберут Дюкова.

13. Выборы-выборы. «Фратрия» считает, что Глушаков недостоин быть капитаном «Спартака», потому что «у него всего 2 голоса от игроков основы, у Джикии – 7». Рианчо говорит, что это ложь, а «слухи распускают токсичные люди».

14. НХЛ. Кучеров стал третьей звездой недели. «Филадельфия» уволила генменеджера Хекстолла. «Монреаль» поместил на драфт отказов Алзнера, получающего 4,6 млн долларов в год.

15. Факты дня. Члены правления Союза биатлонистов России отказались от зарплаты. Использование твиттера игроками НБА в ночное время уменьшает процент попадания с игры.

16. «Формула-1». Команда «Торо Россо» объявила о переходе Албона. Там же и наш Квят.

Цитаты дня:

Евгения Медведева: «У нас не было конфликта с Загитовой. Точнее, не буду говорить за Алину, только за себя»

Хабиб о примирении с Конором: «Кто мы такие, чтобы не прощать, когда Всевышний нас прощает?»

Ягудин о результатах Медведевой: «Дно уже пробито, теперь надо отталкиваться и только наверх»

Илья Геркус: «Нет ничего постыдного, что государство – донор денег для российского футбола»