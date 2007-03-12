Дубль Смолова принёс победу «Краснодару» в дебютной игре Карпина в роли наставника «Ростова»

«Ростов» совершил глобальную перестройку в зимнюю паузу. Возглавил все перестановки Валерий Карпин. За четверть часа до конца первого тайма Фёдор Смолов пошёл в смелый индивидуальный обыгрыш защитников «Ростова». Оборона гостей не оказала должного внимания Смолову, видимо, надеясь на голкипера Сергея Песьякова. Последний напомнил себя образца «спартаковского» прошлого, «пустив пенку». Хозяева повели в счёте, а Карпин выглядел задумчивым. В следующей атаке «Краснодар» мог упрочить преимущество. Перейра вышел на рандеву с голкипером соперника, но мяч слетел у него с левой ноги и пошёл намного выше ворот. «Быки» несколько успокоились, за что и поплатились. Активный Скопинцев заработал пенальти, вынудив Романа Шишкина сфолить на себе. Алексей Ионов развёл мяч и Андрея Синицына по разным углам. Второй тайм начался в низком темпе, по-прежнему старался Скопинцев, но забил «Краснодар». Через четверть часа после старта второй половины матча Мамаев оказался на газоне в чужой штрафной площади. Карасёв второй раз в матче указал на «точку», а Смолов оформил дубль. Серия замен со стороны каждой из команд освежила игру, но результат на табло не менялся. Под занавес матча на поле у «Ростова» остались четыре защитника, и появился рослый Владимир Дядюн. Однако забили хозяева. Павел Мамаев замкнул прострел с фланга после контратаки. Гости устроили «навал» в крайние минуты встречи, но их это не спасло от поражения.