  • Карина Акопова: «Евгения Тарасова часто приходит к нам на каток, она тоже часть команды. В эти два года она очень поддерживала нас»
Карина Акопова рассказала, что Евгения Тарасова помогает команде Федора Климова.

Акопова выступает в парном катании с Никитой Рахманиным, они представляют Армению.

– Ваш тренер олимпийский чемпион Федор Климов женат на серебряном призере Игр Евгении Тарасовой, которая сейчас не выступает в шоу, потому что находится в положении. Она приходила к вам на каток в межсезонье, помогала советами?

– Евгения часто приходит к нам на каток, она тоже часть команды. В эти два года Тарасова очень поддерживала нас. Это круто, что она помогает и нашим взрослым парам, и юниорам, которые только пришли в группу, видит элементы со стороны партнерши, может подсказать что-то более детально. Также Евгения помогала настраиваться на соревнования и перебарывать нервы и страхи, – сказала Акопова.

«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантина

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
