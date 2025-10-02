14

Каори Сакамото: «Очевидно, что Петросян на Олимпиаде будет прыгать четверные, так что я буду готова»

Японка Каори Сакамото высказалась о конкуренции с Аделией Петросян на Олимпиаде.

Петросян победила на олимпийском квалификационном турнире в Пекине и завоевала именную лицензию на Олимпиаду-2026 в Милане. Она не исполняла тройной аксель и четверные прыжки из-за перенесенной летом травмы. 

«По крайней мере, она прошла квалификацию, хоть и выступила именно так. Очевидно, что на Олимпиаде она будет прыгать четверные, так что я буду готова. 

Я всегда говорила, что моя главная цель на Играх – серебро или выше, как в команде, так и в личном зачете.

Это мой последний забег. Я буду делать то, что делала всегда, выкладываться по полной, и надеюсь, смогу достичь желаемого результата», – сказала трехкратная чемпионка мира Сакамото. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Docomo
logoсборная России
logoКаори Сакамото
logoАделия Петросян
женское катание
logoсборная Японии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Акопова об олимпийском отборе: «Удалось поддержать Петросян на трибунах. Очень рада, что она смогла справиться с обеими программами, несмотря на травму»
2вчера, 17:29
Глейхенгауз о недопуске к олимпийскому отбору: «Уже отпустил ситуацию. Сначала, конечно, было неприятно и очень обидно»
12вчера, 09:36
Аделия Петросян планирует выступить на этапе Гран-при России в Магнитогорске
4330 сентября, 08:53
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Ленгелова выиграла короткую программу, Каназава – 2-я, Ким Ю Чжэ – 3-я
23 минуты назад
Александра Трусова восстановила двойной аксель
46сегодня, 09:53Видео
На шоу в КНДР выступят Яметова, Карартынян, Солодников, Москалева и Родзянов, Шепталина и Пекин
9сегодня, 08:33
Кондратюк, Сарновский, Акатьева, Садкова, Коробейникова и Куница, Пасечник и Чиризано заявлены на чемпионат Москвы
21сегодня, 08:21
Алена Леонова: «Я знала, что Валиева вернется. И если она станет чемпионкой России в 2026 году, это будет очень круто»
73сегодня, 06:37
Мемориал Дениса Тена. Шайдоров, Чха Чжун Хван, Браун, Эгадзе, Литвинцев представят короткие программы
17сегодня, 06:15
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
сегодня, 06:10
Расписание мемориала Дениса Тена в Алматы: там выступят Дэвис и Смолкин, Шайдоров, Чха Чжун Хван и Браун
31сегодня, 06:10
Елена Радионова: «Если Валиева вернет четверной, спокойно сможет претендовать на первый номер в сборной»
123вчера, 18:53
Катарина Гербольдт: «Стоит вопрос, насколько Валиева сможет привести себя в форму в плане веса. То, как она выглядела полгода назад, требовало коррекции»
11вчера, 18:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Дениса Тена. Хэ Ин Ли лидирует после короткой программы, Скизас – 2-я, Джозефин Ли – 3-я
109 минут назад
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, Дерошер и Трэшер, Уильямс и Льюэр покажут короткие программы
сегодня, 06:11
Гран-при среди юниоров. Нишино, Чхве Ха Бин, Эбихара, Фаррингтон, Гартунг выступят с короткими программами
сегодня, 06:11
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
1вчера, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55