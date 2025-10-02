Каори Сакамото: «Очевидно, что Петросян на Олимпиаде будет прыгать четверные, так что я буду готова»

Японка Каори Сакамото высказалась о конкуренции с Аделией Петросян на Олимпиаде.

Петросян победила на олимпийском квалификационном турнире в Пекине и завоевала именную лицензию на Олимпиаду-2026 в Милане. Она не исполняла тройной аксель и четверные прыжки из-за перенесенной летом травмы.

«По крайней мере, она прошла квалификацию, хоть и выступила именно так. Очевидно, что на Олимпиаде она будет прыгать четверные, так что я буду готова.

Я всегда говорила, что моя главная цель на Играх – серебро или выше, как в команде, так и в личном зачете.

Это мой последний забег. Я буду делать то, что делала всегда, выкладываться по полной, и надеюсь, смогу достичь желаемого результата», – сказала трехкратная чемпионка мира Сакамото.