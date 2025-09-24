Фурнье-Бодри и Сизерон поменяют музыку к ритм-танцу после претензии американского судьи

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон поменяет музыку к ритм-танцу.

Об этом сообщает L’Equipe.

Ритм-танец французских фигуристов был поставлен под песню «Personal Jesus» группы Depeche Mode, которая вышла в 1989 году. По правилам Международного союза конькобежцев (ISU), темой ритм-танца сезона-2025/26 должна быть музыка 90-х.

L’Equipe сообщает, что после выступления Фурнье-Бодри и Сизерона на турнире Masters de Patinage во Франции судья из США инициировал дебаты с другими международными судьями по поводу соответствия музыки французов заданной теме.

Несоответствие музыки в ритм-танце наказывается двумя баллами штрафа.

Фигуристы были вынуждены сняться с челленджера Nebelhorn Trophy, который стартует 25 сентября. Ближайшее их выступление должно состояться во Франции на первом этапе Гран-при (17-19 октября).