Этери Тутберидзе: «Спорт может украсить детство. Он открывает другой мир – дети становятся известны, их возят на турниры, снимают в проектах, их обсуждают СМИ»

Этери Тутберидзе считает, что профессиональный спорт может украсить детство.

– В какой момент у ребенка приходит желание идти к цели, стремление к победе?

– У всех по-разному. С девочками, как правило, быстрее и проще. Они видят короткие дистанции: вот мне надо напрячься на полтора года или год – и я буду звездой. А у мальчиков такого нет. Мотивация «к лучшей жизни» с ними не работает.

– Как вы относитесь к фразе «спорт отнимает детство»?

– Мне кажется, спорт, наоборот, может его по-своему украсить. У каждого детства – своя форма: кто-то проводит время во дворе с друзьями, кто-то – на сборах и соревнованиях. Спорт открывает другой мир. Начиная с десятилетнего возраста они становятся известны, пусть и в своем кругу, их обсуждают СМИ.

К 13-14 годам некоторые выходят на международный уровень – это колоссальный опыт, который многим недоступен даже во взрослом возрасте. Их возят на турниры, снимают в проектах, девочкам шьют красивые костюмы, у них есть возможность показать всем результат своей работы. Это тоже детство – просто особенное, – сказала Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».