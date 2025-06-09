Васильев о желании Бажина стать депутатом: «Полная ерунда. Не зная жизни, не имея опыта и навыков, спортсмены сразу хотят быть начальниками»

Дмитрий Васильев негативно относится к политической карьере спортсменов.

Ранее 27-летний биатлонист Кирилл Бажин заявил , что хочет стать депутатом после завершения спортивной карьеры. Сейчас он обучается на юриста.

– Как вы оцените стремление Бажина стать депутатом? Уже не первый действующий спортсмен заявляет о желании работать в этой сфере.

– Оцениваю это с печалью в душе. Не зная жизни, не имея профессионального опыта и навыков, спортсмены сразу хотят быть начальниками. Из рядового метят сразу в генералы. Это абсолютно неправильно. Каким бы умным ни был Бажин, у него пока нет достаточных знаний и опыта для написания законов, для того, чтобы учить всех, как жить.

Александр Иванович Тихонов недавно высказывался о спортсменах в Государственной думе. Он сказал немного резко, но по самой сути я с ним согласен. Наши знаменитые спортсмены зачастую после завершения карьеры становятся депутатами – не обязательно Госдумы, но и региональных законодательных собраний.

Это неправильно. Они нигде никогда не работали, кроме спорта, и вдруг становятся законотворцами. Это полная ерунда. Поэтому я считаю, что это плохо, что Кирилл Бажин хочет стать депутатом после завершения спортивной карьеры, не поработав нигде, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .