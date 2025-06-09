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Губерниев о Бажине: «Когда спортсмены хотят стать именно депутатами, есть какая-то фига в кармане у них, мне кажется»

Дмитрий Губерниев оценил желание биатлониста Кирилла Бажина стать депутатом.

Ранее 27-летний Бажин заявил, что хочет стать депутатом после завершения спортивной карьеры. Сейчас он обучается на юриста.

«Если Бажин хочет просто давить на кнопки, быть на гособеспечении и ни черта не делать, это одна история. Если он хочет приносить пользу Отечеству, по-настоящему работать, это другая история. Для этого нужно сформировать предвыборную кампанию, чтобы в тебя поверили люди. Нужно действительно работать.

У нас есть, конечно, примеры биатлонистов-депутатов – Сергей Чепиков, Антон Шипулин. Кирилл – парень хороший. А почему он хочет стать обязательно депутатом? Можно еще мэром города стать, директором спортивной школы, губернатором. Можно поступить на госслужбу, закончить хорошую профильную академию.

Когда спортсмены хотят стать именно депутатами, есть какая-то фига в кармане у них, мне кажется. Бажин – парень талантливый, у него все получится, думаю. Единственное, от какой партии он хочет стать депутатом», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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