Глава техкома ISU Реттстатт: «В танцах на льду есть идея сделать три программы вместо двух. Нам нужно больше медалей, программ, турниров»

В техкоме ISU рассказали, как могут измениться танцы на льду.

– В правилах ритм-танца на следующий сезон нововведение: можно использовать музыку, «созданную искусственным интеллектом». Как это будет работать?

– Со всеми этими разговорами о музыкальных правах и о том, как снизить стресс фигуристам, которые пытаются уладить этот вопрос, мы поняли: раз сейчас появляется все больше новой, свежей музыки – мы не можем это игнорировать. Если кто-то создаст трек, который точно передает настроение и атмосферу 90-х (тема ритм-танца на олимпийский сезон – Спортс’’) – почему бы и нет?

Мне кажется, спорт все больше будет развиваться именно в этом направлении. Многие фигуристы уже работают с саунд-дизайнерами, которые создают для их программ оригинальные композиции, в которых замиксованы несколько треков. Так что мы решили сразу закрыть этот вопрос, сказав, что это допустимо. Потому что последнее, чего бы хотелось – это услышать от судьи «я не нашел этот трек в интернете – значит, это не 90-е».

Мы готовы подходить к этому вопросу максимально гибко, чтобы спортсмены могли дать волю креативности. Главное – отразить в музыке вайб 90-х.

– Вы рассматриваете в будущем использование нейросетей и в других аспектах, например, в судействе?

– В этой области уже проводятся некоторые эксперименты – с точки зрения базовых технологий, таких как скорость на льду и высота прыжков. Так что работаем над этим.

– Знаю, что еще обсуждается изменение формата соревнований. Это правда, что в танцах могут появиться техническая и артистическая программы?

– У Международного союза конькобежцев (ISU ) есть концепция развития Vision 2030, в ее рамках мы действительно обсуждаем разные идеи. В каком направлении будет двигаться наш спорт? Как сделать так, чтобы разыгрывалось больше комплектов наград? Нам нужно больше медалей, программ, турниров – иными словами, больше возможностей для спортсменов.

В танцах на льду есть даже идея сделать три программы вместо двух.

– Возвращаем обязательный танец?

– Нет, но в теории это может быть отдельная техническая программа, еще одна полностью артистическая – с упором на хореографию и, например, одна универсальная. Так что для звания абсолютного чемпиона мира может понадобиться совершенно другой набор программ. Или же вообще могут появиться титулы чемпионов мира в отдельных программах. Еще можно награждать тех, кто набрал больше всего очков за сезон, вариантов масса.

– Как Хрустальный глобус в биатлоне? Типа общего зачета?

– Вроде этого. Но пока это лишь темы для обсуждения. Мы готовы рассматривать разные идеи, сейчас главное – сформулировать их и собрать воедино, – рассказал глава технического комитета ISU по танцам на льду Шон Реттстатт в интервью Спортсу’’.

В фигурке готовят революцию – «нам нужно больше медалей, программ, турниров»