Тема для ритм-танца на олимпийский сезон – музыка 90-х

Темой для ритм-танца на олимпийский сезон стала музыка 90-х.

«Хип-хоп, гранж, хаус, рейв, поп.

От Мадонны до Pearl Jam, национальные хиты приветствуются. Ремиксы и каверы разрешены. Главное требование – high energy, crowd pleasing. Продолжаем зажигать», – сообщила корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.