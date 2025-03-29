Тема для ритм-танца на олимпийский сезон – музыка 90-х
Темой для ритм-танца на олимпийский сезон стала музыка 90-х.
«Хип-хоп, гранж, хаус, рейв, поп.
От Мадонны до Pearl Jam, национальные хиты приветствуются. Ремиксы и каверы разрешены. Главное требование – high energy, crowd pleasing. Продолжаем зажигать», – сообщила корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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