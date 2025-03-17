Татьяна Волосожар: «Очень нравятся Шешелева и Карнаухов – еще такие юные, но такие активные и перспективные. Это мои фавориты»
Волосожар назвала Шешелеву и Карнаухова своими фаворитами в парном катании.
– Следите ли сейчас за фигурным катанием, за нашими парами?
– Пытаюсь, но не могу сказать, что углубляюсь. Честно говоря, даже от правил немножечко отошла, отстала. Мне больше импонируют какие‑то организационные моменты.
Тем более я заканчивала университет по направлению «Менеджмент в спорте», мне больше интересна организация. Просто наслаждаться красотой, выступлениями и немножечко следить за спортом.
– Кого из наших пар можете выделить?
– Мне очень нравятся малыши. Это Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Мне очень импонируют эти ребята. Они еще такие юные, но такие активные и перспективные. Наверное, на данный момент это мои фавориты, – сказала двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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