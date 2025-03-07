Татьяна Тарасова: «Тюков был фанатом своего дела. Они с женой Валей любили и обожали фигурное катание»

Татьяна Тарасова рассказала, что тренер Валерий Тюков был фанатом своего дела.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию скончался на 79‑м году жизни. Тюков и его супруга Валентина были создателями пермской школы парного катания.

«Я могу только сказать очень хорошее. Тюков был фанатом своего дела. Они с его женой Валей любили и обожали фигурное катание. Сделали настоящую группу парного катания у себя в городе. Спортсмены выигрывали юниорские соревнования, взрослые были в сборной команде. Они очень точно учили и выучивали очень сложные элементы.

Они воспитали Павла Слюсаренко, он у них катался. Сейчас он работает, и его пары входят в сборную страны. Валерий с Валей сделали все, что только можно сделать в спорте, будучи грамотными фанатами своего дела. Очень жаль. Светлая память», – сказала Тарасова .