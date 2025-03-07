2

Татьяна Тарасова: «Тюков был фанатом своего дела. Они с женой Валей любили и обожали фигурное катание»

Татьяна Тарасова рассказала, что тренер Валерий Тюков был фанатом своего дела.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию скончался на 79‑м году жизни. Тюков и его супруга Валентина были создателями пермской школы парного катания.

«Я могу только сказать очень хорошее. Тюков был фанатом своего дела. Они с его женой Валей любили и обожали фигурное катание. Сделали настоящую группу парного катания у себя в городе. Спортсмены выигрывали юниорские соревнования, взрослые были в сборной команде. Они очень точно учили и выучивали очень сложные элементы.

Они воспитали Павла Слюсаренко, он у них катался. Сейчас он работает, и его пары входят в сборную страны. Валерий с Валей сделали все, что только можно сделать в спорте, будучи грамотными фанатами своего дела. Очень жаль. Светлая память», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Павел Слюсаренко
logoсборная России
пары
Валерий Тюков
logoТатьяна Тарасова
Валентина Тюкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Заслуженный тренер России Валерий Тюков умер в возрасте 78 лет
9сегодня, 08:35
Татьяна Тарасова: «Сезон закончен, Галлямов спокойно может 4-6 недель восстанавливаться. Думаю, к квалификационному турниру он восстановится»
245 марта, 08:24
Тарасова о ложной информации про травму Галлямова: «Какие подонки это делают? Для чего? Думают, что это как-то влияет на спортсмена»
111 марта, 13:08
Главные новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: травма Галлямова, перепалка Тутберидзе и Плющенко и закидон агента Валиевой
сегодня, 19:00
Колобков о словах Медведевой про Новогорск: «Предположу, что Евгения говорит о тяжелых тренировках, а не о самой базе. Это потрясающее место, одно из лучших в мире»
20сегодня, 17:15
Анна Щербакова исполнит главную роль в шоу Евгения Плющенко «Белоснежка»
360сегодня, 16:38Фото
Стоцкая и Базылюк прыгнули по три четверных в произвольной программе на первенстве Москвы
27сегодня, 16:27
Первенство Москвы. Стоцкая победила, Плескачева – 2-я, Стрельцова – 3-я, Базылюк – 4-я, Парсегова – 7-я
665сегодня, 16:11
Тарасова о словах Медведевой про сборы в Новогорске: «А я любила там работать. Отличный лед, на котором не холодно, комфортные условия для отдыха»
24сегодня, 14:38
Тарасова о четверном акселе Дикиджи на льду Байкала: «Красота, это по миру надо показывать. Невероятно»
15сегодня, 13:41
Первенство Москвы. Жабина и Башуров победили, Крючкова и Мякишев – 2-е, Билибина и Кашаев снялись с произвольного танца
11сегодня, 12:49
Тарасова о словах Лиза про погибших в авиакатастрофе юных фигуристов: «Он мерзавец, раз может так высказываться о людях, тем более о детях»
23сегодня, 12:10
Татауров о четверном акселе Дикиджи: «Прыжок на Байкале – опасная история? Вся наша жизнь – опасная штука»
43сегодня, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»
112 марта, 20:59
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
28 февраля, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
827 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
1021 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
4716 февраля, 11:00