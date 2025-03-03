Роднина – Губерниеву о фильме про себя: «Постельных сцен там нет. Ой, зачем я это сказала? Так бы ты посмотрел»

Ирина Роднина заявила, что в фильме про нее нет постельных сцен.

Об этом на пресс-показе фильма «Роднина» спросил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.

«Постельных сцен в фильме нет. Ой, зачем я это сказала? Так бы ты сходил и посмотрел», – ответила трехкратная олимпийская чемпионка.

«Какой эпизод из жизни стоило бы добавить? Больше ничего не надо, очень все хорошо сделано, все герои по-своему хорошо показаны. Не знаю, что еще добавить. Жизнь большая, но они смогли найти важные факторы.

Я больше всего боялась, чтобы не было турецкого сериала, когда все сидят в госпиталях. А у меня в спорте врачей и госпиталей было достаточно.

Я понимаю, у Джеймса Бонда должна быть пассия, но не хотелось уходить сильно в любовные треугольники. Время было другое, мы любили, но не проявляли это так, как сегодня», – добавила экс-фигуристка.

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 6 марта.

Ирина Роднина: «Не ругалась с Тарасовой. Если мы не общаемся, это не значит, что у нас был скандал. Я что, должна со всеми общаться?»