Роднина – Губерниеву о фильме про себя: «Постельных сцен там нет. Ой, зачем я это сказала? Так бы ты посмотрел»
Об этом на пресс-показе фильма «Роднина» спросил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.
«Постельных сцен в фильме нет. Ой, зачем я это сказала? Так бы ты сходил и посмотрел», – ответила трехкратная олимпийская чемпионка.
«Какой эпизод из жизни стоило бы добавить? Больше ничего не надо, очень все хорошо сделано, все герои по-своему хорошо показаны. Не знаю, что еще добавить. Жизнь большая, но они смогли найти важные факторы.
Я больше всего боялась, чтобы не было турецкого сериала, когда все сидят в госпиталях. А у меня в спорте врачей и госпиталей было достаточно.
Я понимаю, у Джеймса Бонда должна быть пассия, но не хотелось уходить сильно в любовные треугольники. Время было другое, мы любили, но не проявляли это так, как сегодня», – добавила экс-фигуристка.
Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 6 марта.
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