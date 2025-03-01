Гийом Сизерон: «Захватывающая история вот-вот начнется. Следите за обновлениями»

Французский фигурист Гийом Сизерон анонсировал начало захватывающей истории.

«Захватывающая история вот-вот начнется. Следите за обновлениями, завтра в 14:00 по парижскому времени (16:00 по Москве – Спортс’‘)», – написал Сизерон.

Завтра на Спортc’’ выйдет текст Майи Багрянцевой с подробностями.

30-летний Сизерон – олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в танцах на льду в дуэте с Габриэлой Пападакис. Фигуристы не выступали на соревнованиях после сезона-2021/22, а в декабре 2024-го объявили о завершении карьеры.