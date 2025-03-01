Гийом Сизерон: «Захватывающая история вот-вот начнется. Следите за обновлениями»
Французский фигурист Гийом Сизерон анонсировал начало захватывающей истории.
«Захватывающая история вот-вот начнется. Следите за обновлениями, завтра в 14:00 по парижскому времени (16:00 по Москве – Спортс’‘)», – написал Сизерон.
Завтра на Спортc’’ выйдет текст Майи Багрянцевой с подробностями.
30-летний Сизерон – олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в танцах на льду в дуэте с Габриэлой Пападакис. Фигуристы не выступали на соревнованиях после сезона-2021/22, а в декабре 2024-го объявили о завершении карьеры.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Гийома Сизерона
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