Зоя Пестова: «Не была уверена в нашей победе, вся тройка сильная. Охарактеризовать сезон можно одним словом – преодоление»

Зоя Пестова и Сергей Лагутов прокомментировали победу на Кубке Федерации.

Танцевальный дуэт набрал 174,26 балла за две программы.

«Готовились после первенства в обычном режиме. Ничего нового не было, настраивались как обычно. Хотелось хорошо откатать, чтобы не было осадка, что сезон завершили, но не очень.

Как можем охарактеризовать сезон? Одним словом – преодоление. Не могу сказать, что мы расслабились [из-за снятия лидеров]. Тут вся тройка максимально сильная, не могу сказать, что точно была уверена в нашей победе», – сказала Пестова.

«Александру Васильевичу [Свинину] здоровья (в связи с операцией). Мы стараемся все время выжимать максимум из себя на каждых соревнованиях, с каждым разом все больше эмоций», – добавил Лагутов.