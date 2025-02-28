«Невероятная красота Байкала». Анна Щербакова поделилась фотографиями с замерзшего озера
Анна Щербакова опубликовала фотографии с озера Байкал.
«Невероятная красота Байкала (зимняя версия)», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022.
Тайный турнир фигуристов на Байкале: без зрителей и эфира, но Загитова выдала спойлер
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Анны Щербаковой
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