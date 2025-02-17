Испанская фигуристка Баркеро дисквалифицирована на 6 лет за клостебол. Первый положительный допинг-тест она сдала на Олимпиаде-2022, второй – через год

Испанская фигуристка Лаура Баркеро дисквалифицирована на 6 лет за клостебол.

Баркеро, выступавшая в паре с Марко Цандроном, сдала положительный допинг-тест во время Олимпиады в Пекине. В пробе спортсменки от 18 февраля 2022 года был обнаружен клостебол.

Фигуристка объяснила попадание в организм запрещенного вещества через случайный контакт с Трофодермином (мазь с клостеболом, применяется при инфекционных поражениях кожи). По словам Баркеро, мазь без коробки и инструкции ей дал коллега за несколько месяцев до Олимпиады. Она не использовала Трофодермин, но положила тюбик в ящик с другими кремами и лекарствами и забыла о нем.

«К сожалению, как мы позже выяснили, на внешней стороне тюбика были остатки средства, которые в итоге испачкали другие продукты, которые я положила в косметичку и взяла с собой на Игры. Таким образом, я постоянно подвергалась трансдермальному загрязнению этим веществом», – рассказала Баркеро.

Через 10 дней после положительного допинг-теста Баркеро сделала анализ волос, который не показал наличие клостебола.

Также спортсменка отдала на анализ несколько продуктов, которые она брала с собой в Пекин и которые хранились в ящике с Трофодермином. В нескольких продуктах был обнаружен ацетат клостебола.

В итоге Баркеро была дисквалифицирована на год – Международный союз конькобежцев (ISU) назвал действия Баркеро «халатными», но посчитал попадание в организм вещества «непреднамеренным».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обжаловало решение, так как посчитало, что некоторые аспекты процесса не были достаточно изучены: кто предоставил крем, где и как он был приобретен.

Так как новый приговор еще не был вынесен, Баркеро и Цандрон возобновили тренировки и начали подготовку к чемпионату мира 2023 года. Спустя несколько дней фигуристка вновь сдала положительный допинг-тест на клостебол. Попадание в организм запрещенного вещества она опять объяснила загрязнением.

За повторное нарушение антидопинговых правил Баркеро была дисквалифицирована с 22 февраля 2022 года по 21 февраля 2028 года.