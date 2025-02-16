Чиризано о дуэте с Пасечник: «Мы сразу планировали, что будем хорошо выступать. Эти ожидания основаны на таланте и трудолюбии»

Дарио Чиризано оценил свои выступления в дуэте с Елизаветой Пасечник.

Сегодня танцевальный дуэт завоевал серебро в финале Гран-при России в Красноярске (200,61 балла). Победили Василиса Кагановская и Максим Некрасов (205,58), третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров (192,23).

«Мы хорошо прокатали и, конечно, мы этому рады. Тренеры и зрители нас очень поддержали. Конечно, мы ожидали от себя такие результаты.

Первый совместный сезон? Мы сразу планировали, что будем хорошо выступать. Эти ожидания основаны на таланте и трудолюбии», – приводит слова Чиризано Sport24.

Также фигурист ответил на вопрос об ожиданиях перед следующим сезоном.

«Мы ничего не ждем ни от какого сезона. В планах становится лучше и лучше и развивать свое мастерство, прогрессировать, несмотря ни на что», – цитирует Чиризано ТАСС.

«Мы довольны выступлениями, эмоциями. Рады, что удалось порадовать тренеров и зрителей. После проката ощущения были исключительно положительными», – добавила Пасечник.

