Леонтьева о самочувствии после столкновения: «Немного кружится голова и болит шея. Первый раз столкнулись с кем-то, такого не было никогда»
Танцевальный дуэт Леонтьева – Даниил Горелкин получил 77,93 балла за прокат ритм-танца в финале серии Гран-при России.
На разминке фигуристы столкнулись с Екатериной Рыбаковой и Иваном Махноносовым.
Леонтьева: Все нормально, спокойно ехали прокат.
Горелкин: Спокойно, хорошо проехали. Перед этим стартом немного поменяли подготовку, попробовали более усиленными способами (готовиться). Это видно на соревнованиях, потому что вышли и спокойно откатали.
– Как самочувствие после столкновения на разминке?
Леонтьева: У меня сейчас немного кружится голова и болит шея. Перед прокатом пыталась понять, что именно мне больно делать, поняла, что двигать шеей. Но ничего страшного, такое бывает, просто обе пары ехали спиной.
Горелкин: Я видел Катю с Ваней, но не думал, что они поедут в обратную сторону. Надеялся, что мы не столкнемся.
– Соня, как вы откатали с головокружением?
Леонтьева: Нормально, я же спортсменка.
– Впервые столкнулись с кем‑то на соревнованиях?
Леонтьева: Первый раз, такого не было никогда. Все спортсмены на разминке хотят сделать свой максимум, из‑за этого начинается гонка, никто не хочет уступать друг другу.
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