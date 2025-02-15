Леонтьева о самочувствии после столкновения: «Немного кружится голова и болит шея. Первый раз столкнулись с кем-то, такого не было никогда»

Софья Леонтьева рассказала, как чувствует себя после столкновения на разминке.

Танцевальный дуэт Леонтьева – Даниил Горелкин получил 77,93 балла за прокат ритм-танца в финале серии Гран-при России.

На разминке фигуристы столкнулись с Екатериной Рыбаковой и Иваном Махноносовым.

Леонтьева: Все нормально, спокойно ехали прокат.

Горелкин: Спокойно, хорошо проехали. Перед этим стартом немного поменяли подготовку, попробовали более усиленными способами (готовиться). Это видно на соревнованиях, потому что вышли и спокойно откатали.

– Как самочувствие после столкновения на разминке?

Леонтьева: У меня сейчас немного кружится голова и болит шея. Перед прокатом пыталась понять, что именно мне больно делать, поняла, что двигать шеей. Но ничего страшного, такое бывает, просто обе пары ехали спиной.

Горелкин: Я видел Катю с Ваней, но не думал, что они поедут в обратную сторону. Надеялся, что мы не столкнемся.

– Соня, как вы откатали с головокружением?

Леонтьева: Нормально, я же спортсменка.

– Впервые столкнулись с кем‑то на соревнованиях?

Леонтьева: Первый раз, такого не было никогда. Все спортсмены на разминке хотят сделать свой максимум, из‑за этого начинается гонка, никто не хочет уступать друг другу.