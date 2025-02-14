Наталья Хабибуллина: «Хороший прокат, мы довольны. Не максимум эмоций, немного сдержанно, чтобы элементы получились»
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук остались довольны прокатом короткой программы.
Фигуристы получили за выступление 77,04 балла и занимают второе место.
Хабибуллина: Хороший прокат, рады, что все получилось. По личным ощущениям мы довольны. Не максимум эмоций, немного сдержанно, чтобы элементы получились. Всегда хочется полностью раскрыть программу, а не просто показать элементы.
– Вы выступаете под музыку Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Получилось выйти на их уровень?
Княжук: Мы не можем сравнивать, мы же разные фигуристы. С другими парами не можем сравнивать.
Хабибуллина: По отношению с собой вышли практически на максимум.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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