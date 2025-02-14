Наталья Хабибуллина: «Хороший прокат, мы довольны. Не максимум эмоций, немного сдержанно, чтобы элементы получились»

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук остались довольны прокатом короткой программы.

Фигуристы получили за выступление 77,04 балла и занимают второе место.

Хабибуллина: Хороший прокат, рады, что все получилось. По личным ощущениям мы довольны. Не максимум эмоций, немного сдержанно, чтобы элементы получились. Всегда хочется полностью раскрыть программу, а не просто показать элементы.

– Вы выступаете под музыку Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Получилось выйти на их уровень?

Княжук: Мы не можем сравнивать, мы же разные фигуристы. С другими парами не можем сравнивать.

Хабибуллина: По отношению с собой вышли практически на максимум.