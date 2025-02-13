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«Мне тоже жалко, что не поработала с футбольной сборной. Но еще не вечер». Тарасова ответила на поздравление Жулина

Татьяна Тарасова оценила поздравление с днем рождения от Александра Жулина.

13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию исполнилось 78 лет.

«Дорогая Татьяна Анатольевна, с днем рождения. Вы – великая женщина, великий тренер. Жалко, что не поработали со сборной России по футболу, успехи были бы налицо», – сказал двукратный призер Олимпийских игр, тренер Жулин. 

«Читала поздравления Жулина, очень хорошие! Мне тоже жалко, что не поработала с футбольной сборной. Но еще не вечер!» – ответила Тарасова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoТатьяна Тарасова
logoМатч ТВ
logoАлександр Жулин
logoСборная России по футболу
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