«Мне тоже жалко, что не поработала с футбольной сборной. Но еще не вечер». Тарасова ответила на поздравление Жулина
Татьяна Тарасова оценила поздравление с днем рождения от Александра Жулина.
13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию исполнилось 78 лет.
«Дорогая Татьяна Анатольевна, с днем рождения. Вы – великая женщина, великий тренер. Жалко, что не поработали со сборной России по футболу, успехи были бы налицо», – сказал двукратный призер Олимпийских игр, тренер Жулин.
«Читала поздравления Жулина, очень хорошие! Мне тоже жалко, что не поработала с футбольной сборной. Но еще не вечер!» – ответила Тарасова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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