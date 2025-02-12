Светлана Соколовская: «У Федорова острая инфекция верхних дыхательных путей, поднялась температура. Поэтому он не выступит в Красноярске»
Соколовская объяснила, почему Григорий Федоров снялся с финала Гран-при России.
Ранее стало известно, что Федорова на турнире в Красноярске заменит Андрей Мозалев.
«К сожалению, у Григория острая инфекция верхних дыхательных путей, поднялась температура. Поэтому он не выступит в Красноярске», – сказала тренер Светлана Соколовская.
Финал Гран-при России пройдет с 14 по 16 февраля.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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