Федоров снялся с финала Гран-при России в Красноярске из-за болезни. Его заменит Мозалев
Андрей Мозалев заменит Григория Федорова в финале Гран-при России.
Мозалев указан в списках тренировочных групп, которые опубликованы на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Ранее фигурист не проходил на турнир из-за недобора очков – согласно регламенту ФФККР, в котором учитывается не только серия Гран-при, но и выступление на декабрьском чемпионате России.
«Григорий Федоров снялся из-за болезни, первым запасным был Андрей Мозалев. Он выступит в Красноярске», – сообщил ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган.
Расписание финала Гран-при России в Красноярске
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
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