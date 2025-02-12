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Федоров снялся с финала Гран-при России в Красноярске из-за болезни. Его заменит Мозалев

Андрей Мозалев заменит Григория Федорова в финале Гран-при России.

Мозалев указан в списках тренировочных групп, которые опубликованы на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). 

Ранее фигурист не проходил на турнир из-за недобора очков – согласно регламенту ФФККР, в котором учитывается не только серия Гран-при, но и выступление на декабрьском чемпионате России.

«Григорий Федоров снялся из-за болезни, первым запасным был Андрей Мозалев. Он выступит в Красноярске», – сообщил ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Расписание финала Гран-при России в Красноярске

Антон Сихарулидзе и Общество плоской Земли. Больше никто так не отрицал очевидное

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
ФФККР
мужское катание
Григорий Федоров
logoАндрей Мозалев
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