Костомаров об опросе ВЦИОМ, где его назвали спортсменом года: «Я давно уже не спортсмен. А Овечкин действительно главный спортсмен страны»
Костомаров высказался о результатах опроса ВЦИОМ, где его назвали спортсменом года.
Роман Костомаров и Александр Овечкин были названы спортсменами 2024 года, они набрали по 3% голосов.
«Был удивлен результатам опроса ВЦИОМ, по результатам которого я стал спортсменом 2024 года вместе с Александром Овечкиным.
Почему? Потому что я давно уже не спортсмен. А Александр Овечкин по-прежнему играет, забивает и действительно является главным спортсменом нашей страны.
Наверное, я – человек, который просто вдохновляет людей после того, что со мной произошло. Думаю, поэтому они голосовали за меня в опросе.
Моя фамилия сейчас на слуху, поэтому люди так отзываются. Конечно, я тоже спортсмен, но моя карьера закончилась почти 20 лет назад. Наверное, сейчас я просто известный человек», – сказал Костомаров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем