Линичук об учениках: «Если у кого-то корона слишком большая и тяжелая, можем ее снять»
Наталья Линичук рассказала о работе с фигуристами из богатых семей.
Тренера спросили про стереотип о том, что в «Ангелах Плющенко» тренируются только дети из богатых семей.
«Я этого не замечаю. В группе разные ребята, из разных семей, но по вопросам отношения к работе они ничем не отличаются. Если у кого-то корона слишком большая и тяжелая, можем ее снять. Можем объяснить, что сначала надо заслужить работой, показать себя здесь.
Я демократический диктатор (смеется). Современный. Который понимает и слышит ребят. Они разные по возрасту, по подготовке, но все одинаково дороги мне. Мой подход такой: не умеешь — научим, не можешь — подскажем, как сделать. Главное, чтобы вы хотели», – рассказала Линичук.
Ангелопол отчислен из группы Линичук за регулярное нарушение тренировочного процесса
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
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