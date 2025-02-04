Агенауэр о Дэвис и Смолкине: «У нас есть план и понимание, куда мы идем. Им мешал недостаток уверенности, они все время копались в себе»

Агенауэр рассказал, что Дэвис и Смолкину не хватало уверенности.

Тренер Ромэн Агенауэр работает с танцевальным дуэтом Дианы Дэвис и Глеба Смолкина шесть месяцев.

«В любой новой команде поначалу царит атмосфера медового месяца. А потом начинается ежедневная рутинная работа. У ребят получилась непростая осень – тут, конечно, вмешалась и травма Глеба. Они стали слишком много сомневаться в себе и занервничали.

Но мы работаем вместе, у нас есть план и понимание, куда мы идем. Им мешал недостаток уверенности, они все время копались в себе и пытались придумать, как стать лучше. Но на это есть тренерская команда. И спортсменам надо учиться им довериться, иначе вместо нормальной работы получается шаг вперед – два назад.

Мы всегда пытаемся объяснить нашим фигуристам: судить себя не ваша работа. Не надо сомневаться в себе и слишком прислушиваться к людям со стороны.

Если для вас сейчас так важно чужое мнение, что же будет, когда вы окажетесь на пьедестале? Кому-то не будет нравиться ваше платье, кому-то ваша музыка – и вы побежите все это менять? Верьте в себя и свою команду, не пытайтесь угодить всем», – приводит слова Агенауэра корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

Дэвис и Смолкин снова 8-е на Евро – после полугода в лучшей академии. Что в них изменилось?