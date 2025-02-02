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Елена Вайцеховская о программах Дэвис и Смолкина: «У Шпильбанда – глоток свежего воздуха, сейчас же – откровенный масс-маркет»

Елена Вайцеховская назвала причины невысокого результата Дэвис и Смолкина на Евро.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцевальном дуэте за Грузию, заняли на чемпионате Европы в Таллине 8-е место.

«В танцах при весьма одиозной, на мой взгляд, расстановке на пьедестале, мне были, пожалуй, наиболее интересны Диана Дэвис и Глеб Смолкин. С той позиции, что хотелось увидеть, на что способен монреальский тренерский штаб, имея в руках не выдающийся, а достаточно рядовой «материал».

По итогу задумалась о том, как важно именно в танцах найти «своего» тренера и постановщика.

Для Дэвис и Смолкина таким тренером мне представлялся Игорь Шпильбанд, и прошедший олимпийский сезон это, собственно, подтвердил. Достаточно просто сравнить те постановки (шаги, скорость, оригинальность) и нынешние.

Там – глоток свежего воздуха, особенно на фоне большинства тогдашних российских дуэтов. Да, можно было придираться к тому, что Диана катит гораздо хуже партнера, не всегда слышит музыку, но все это с лихвой компенсировалось другим.

Сейчас же – откровенный масс-маркет: программы, которые с трудом досматриваешь до конца.

И в противовес – Лопарева с Бриссо с их серебром. А ведь в 2022-м на чемпионате Европы они были 9-ми, в то время как Дэвис/Смолкин – седьмыми.

Ну да, там был российский флаг, личное внимание одного из боссов ISU и все такое, но тем не менее», – написала Вайцеховская.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
logoИгорь Шпильбанд
Жоффре Бриссо
Елена Вайцеховская
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
танцы на льду
сборная Грузии
Евгения Лопарева
logoсборная Франции
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