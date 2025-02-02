Итальянский фигурист Мемола смотрел прокаты Трусовой и Костылевой перед тем, как взять серебро на Евро: «Спасибо девочкам за вдохновение»

Николай Мемола рассказал, как российские фигуристки вдохновили его на ЧЕ-2025.

21-летний итальянец Мемола сегодня взял серебро на чемпионате Европы в Таллине (262,61 балла). Победил швейцарец Лукас Бричги (267,09), бронза – у француза Адама Сяо Хим Фа (257,99).

«Я обожаю смотреть соревнования по фигурному катанию. Но я заметил, что когда мне надо найти вдохновение для собственного проката, я смотрю женские программы, а не выступления парней. Они стабильнее, и их приятнее смотреть. Мы же все время косячим и выдаем неидеальные прокаты.

Вот на днях я смотрел какой-то небольшой турнир в России – там выступала Лена Костылева , которая прыгнула в одной программе тройной аксель, четверной тулуп и два четверных сальхова. Понимаете, да, что я имею в виду? Это же невероятно. Я себе сказал: ну ок, если она это делает, ты, наверное, тоже должен как-то собраться. У тебя эти прыжки к тому же стоят в первой половине программы, Николай. Так что вперед. Мне это очень помогло.

А сегодня утром я посмотрел почти целиком женский турнир чемпионата Европы-2022. Там Саша Трусова делала каскад четверной лутц – тройной тулуп (на самом деле Трусова на том турнире исполнила каскад из тройных лутца и тулупа – Спортс’’), и это был предпоследний прыжковый элемент в ее программе. Согласитесь, тогда почему я не могу прыгнуть этот каскад в самом начале программы? Спасибо девочкам за вдохновение», – сказал Мемола, чьи слова передает корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.