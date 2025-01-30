«Неудивительно. Все к этому и шло». Овсянников об отчислении Ангелопола из группы Линичук

Дядя Валерия Ангелопола не удивлен его отчислению из группы Натальи Линичук.

Сегодня стало известно, что фигурист Ангелопол отчислен за «регулярные нарушения тренировочного процесса».

«Это для меня неудивительно. Ничего не могу сказать, так как я с этой семьей уже давно не общаюсь, хоть его мама – и моя родная сестра. Вы меня не удивили, все к этому и шло», – сказал двукратный чемпион мира в танцах на льду Олег Овсянников , чьим племянником является Ангелопол.

Ангелополу 21 год, он победитель финала Гран-при России-2023 в танцах на льду вместе с Василисой Кагановской. Впоследствии он катался с Ариной Ушаковой и Александрой Шинкаренко, но дуэты с ними также распались.

В августе 2024-го Ангелопол начал совместные тренировки с Дарьей Каревой. Однако они объявляли о пропуске текущего сезона из-за того, что пока не могут выступать по одному разряду.

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