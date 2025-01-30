«Неудивительно. Все к этому и шло». Овсянников об отчислении Ангелопола из группы Линичук
Сегодня стало известно, что фигурист Ангелопол отчислен за «регулярные нарушения тренировочного процесса».
«Это для меня неудивительно. Ничего не могу сказать, так как я с этой семьей уже давно не общаюсь, хоть его мама – и моя родная сестра. Вы меня не удивили, все к этому и шло», – сказал двукратный чемпион мира в танцах на льду Олег Овсянников, чьим племянником является Ангелопол.
Ангелополу 21 год, он победитель финала Гран-при России-2023 в танцах на льду вместе с Василисой Кагановской. Впоследствии он катался с Ариной Ушаковой и Александрой Шинкаренко, но дуэты с ними также распались.
В августе 2024-го Ангелопол начал совместные тренировки с Дарьей Каревой. Однако они объявляли о пропуске текущего сезона из-за того, что пока не могут выступать по одному разряду.
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