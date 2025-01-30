Людмила Великова: «Максим Наумов жив, он улетел в понедельник на другом самолете. Это все, что я пока узнала»

Людмила Великова подтвердила, что фигуриста Максима Наумова не было в самолете, разбившемся в США.

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и потерпел крушение неподалеку от Вашингтона. Он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, не менее 18 погибли.

В Уичито ранее завершился чемпионат США по фигурному катанию. В разбившемся самолете были фигуристы и тренеры, в том числе, по данным СМИ, Евгения Шишкова и Вадим Наумов – родители Максима.

«Я пока не видела списки. Алиса Ефимова раньше улетела и Максим Наумов жив, он улетел в понедельник на другом самолете. Это все, что я пока узнала», – сказала тренер.

В США разбился самолет с фигуристами. Что известно?