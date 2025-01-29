Бестемьянова о возможном возвращении Валиевой: «Это должно быть ее желанием. Сможет ли она вернуться в прежнюю форму? Если захочет, то сможет»

Наталья Бестемьянова высказалась о возможном возвращении Камилы Валиевой в спорт.

Срок дисквалификации фигуристки истекает 25 декабря 2025 года.

«Верю ли я в возвращение Камилы на соревновательный лед? Это у нее надо спросить. Это должно быть ее желанием. Как бы мы этого ни хотели, без нее мы точно ничего не сделаем.

Сможет ли она вернуться в прежнюю форму? Если захочет, то сможет», – сказала олимпийская чемпионка Бестемьянова.

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