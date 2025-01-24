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Багин о словах Нарижного: «Всегда проще выставить себя благородным рыцарем, чем признать, что у тебя язык гнилой»

Андрей Багин резко ответил Девиду Нарижному на слова об их конфликте.

Нарижный, выступающий в танцах на льду с Ириной Хаврониной, ранее прокомментировал информацию о драке с Багиным в 2022 году: «Ситуация не очень серьезная, поэтому просто скажу, что это было из-за Иры. Надо уметь себя вести. Тем более с девушками. Но все быстро разрешилось. Вот и вся история. Аннабель (Морозов, бывшая партнерша и Нарижного, и Багина – Спортс’’) там вообще ни при чем!»

Багин сегодня опубликовал сторис, ответив на слова Нарижного.

«Всегда проще выставить себя благородным рыцарем, чем признать, что у тебя язык гнилой! Я никогда не терплю, когда кто-то задевает мою семью!

P. S. С Ирой мы всегда были в хороших отношениях!» – написал Багин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Андрея Багина
танцы на льду
logoсборная России
logoАндрей Багин
logoАннабель Морозов
logoДевид Нарижный
logoИрина Хавронина
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