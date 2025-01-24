Багин о словах Нарижного: «Всегда проще выставить себя благородным рыцарем, чем признать, что у тебя язык гнилой»
Андрей Багин резко ответил Девиду Нарижному на слова об их конфликте.
Нарижный, выступающий в танцах на льду с Ириной Хаврониной, ранее прокомментировал информацию о драке с Багиным в 2022 году: «Ситуация не очень серьезная, поэтому просто скажу, что это было из-за Иры. Надо уметь себя вести. Тем более с девушками. Но все быстро разрешилось. Вот и вся история. Аннабель (Морозов, бывшая партнерша и Нарижного, и Багина – Спортс’’) там вообще ни при чем!»
Багин сегодня опубликовал сторис, ответив на слова Нарижного.
«Всегда проще выставить себя благородным рыцарем, чем признать, что у тебя язык гнилой! Я никогда не терплю, когда кто-то задевает мою семью!
P. S. С Ирой мы всегда были в хороших отношениях!» – написал Багин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Андрея Багина
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