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Бойкова и Козловский выбыли в 1/4 финала чемпионата России по прыжкам и не отобрались в командный турнир

Бойкова и Козловский выбыли в 1/4 финала чемпионата России по прыжкам.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали 17,37 балла в 1/4 финала соревнований пар и, заняв пятое место, не прошли в следующую стадию.

Фигуристы исполнили выброс тройной флип с ошибкой.

Бойкова и Козловский потеряли шансы отобраться в командный турнир, который пройдет завтра.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoсборная России
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