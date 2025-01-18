Бойкова и Козловский выбыли в 1/4 финала чемпионата России по прыжкам и не отобрались в командный турнир
Бойкова и Козловский выбыли в 1/4 финала чемпионата России по прыжкам.
Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали 17,37 балла в 1/4 финала соревнований пар и, заняв пятое место, не прошли в следующую стадию.
Фигуристы исполнили выброс тройной флип с ошибкой.
Бойкова и Козловский потеряли шансы отобраться в командный турнир, который пройдет завтра.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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