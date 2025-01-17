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Стрельцова исполнила три четверных и тройной аксель в произвольной программе на первенстве Москвы

Виктория Стрельцова исполнила четыре элемента ультра-си на первенстве Москвы.

В произвольной программе фигуристка сделала каскад четверной сальхов – двойной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов и четверной тулуп (с ошибкой). 

За технику она набрала 97,43 балла, общая оценка за прокат – 158,18 балла. На турнире Стрельцова одержала победу. 

Спортсменке 12 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
женское катание
Виктория Стрельцова
первенство Москвы
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