Стрельцова исполнила три четверных и тройной аксель в произвольной программе на первенстве Москвы

Виктория Стрельцова исполнила четыре элемента ультра-си на первенстве Москвы.

В произвольной программе фигуристка сделала каскад четверной сальхов – двойной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов и четверной тулуп (с ошибкой).

За технику она набрала 97,43 балла, общая оценка за прокат – 158,18 балла. На турнире Стрельцова одержала победу.

Спортсменке 12 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе.