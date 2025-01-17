Стрельцова исполнила три четверных и тройной аксель в произвольной программе на первенстве Москвы
Виктория Стрельцова исполнила четыре элемента ультра-си на первенстве Москвы.
В произвольной программе фигуристка сделала каскад четверной сальхов – двойной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов и четверной тулуп (с ошибкой).
За технику она набрала 97,43 балла, общая оценка за прокат – 158,18 балла. На турнире Стрельцова одержала победу.
Спортсменке 12 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем