Роднина о чемпионате России по прыжкам: «Он мне не интересен. Пока не вижу, что это может вырасти в какую-то дисциплину»
Ирина Роднина сообщила, что ей не интересен чемпионат России по прыжкам.
Турнир пройдет 18 и 19 января в Санкт-Петербурге.
«Я не смотрела чемпионат в прошлом году, и предстоящий тоже не особо интересен. Пока не вижу, что это может вырасти в какую-то дисциплину. Понимаю, почему такой формат появился. Сначала была пандемия, а после Олимпиады 2022 года нас отстранили. Надо было что-то придумывать. Какую-то развлекаловку для публики, а также стимул и поддержку для спортсменов и тренеров.
Тут даже не вопрос денег. Не знаю ни одного спортсмена, кто выходил бы на старт с мыслью о заработке. Главное здесь — интерес, желание показать себя. Но мне прыжковый чемпионат не интересен. Что он дает? Да, позволяет публику повеселить, привносит какое-то разнообразие», – рассказала Роднина.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
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